LIVE Italia-Svizzera 3-4 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | inizia il nono end Elvetiche col martello a disposizione

Alle ore 15:00 si è aperto il nono end della partita tra Italia e Svizzera nel Mondiale di curling femminile 2026. Le elvetiche, che hanno il primo lancio, mantengono il possesso del “martello” e cercano di consolidare il vantaggio. La sfida si svolge in diretta, con le squadre impegnate nella fase finale del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL NONO END: hammer ancora la Svizzera, non è detto che sia una cattiva notizia per l’Italia che così potrà avere il “martello” nel 10° e ultimo end. 18.18 Hit & Roll in risposta di Costantini sulle due stone svizzere: funziona la mossa e allora per risponderle Schwaller sceglie di fare piazza pulita non andando a prendere punti. Si rimane sul 3-4 per la Svizzera, quando inizia il 9° end, rossocrociate sempre con l’hammer a disposizione. 18.16 Bello il tiro della skip azzurra, ma le risponde la leader svizzera con un Hit & Roll che libera il centro e mette le elvetiche in posizione di doppio punto nella sezione alta della house. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 3-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: inizia il nono end. Elvetiche col martello a disposizione Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Svizzera 0-1, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: elvetiche in vantaggio. Inizia il terzo end, con hammer per le azzurre LIVE Italia-Svizzera 2-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: inizia il settimo end, azzurre con l’hammer a disposizioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIA IL SETTIMO END: hammer per l’Italia che deve cercare di pareggiare i conti. Approfondimenti e contenuti su LIVE Italia Svizzera 3 4 Mondiali... Discussioni sull' argomento Qualificazioni Mondiali 2027: Italia – Svizzera il 17 maggio al PalaCattani di Faenza; A che ora Italia-Svizzera e Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling femminile 2026: orari e streaming; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; Svizzera: occupazione quasi ferma. Cosa cambia per i frontalieri italiani. LIVE Italia-Svizzera 3-4, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre in scia a tre end dalla fineCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08 Italia aggressiva nella house, con una guardia centrale fuori dalla zona punti, elvetiche che piazzano una ... oasport.it Stefania Constantini va con la bocciata e l’Italia mette la freccia e da 4-5 passa a 6-5 per poi chiudere la sfida con la Scozia con un bel 7-5 Il round robin si chiuderà fra oggi pomeriggio e la notte di sabato: l’Italia alle 16:00 sfiderà la Svizzera mentre all x.com Scoperto in Svizzera, è stato portato dalla zanzara tigre. In Italia via al monitoraggio delle Asl. Il biologo ed entomologo Montarsi: “Si tengono sotto osservazione anche chikungunya, zika, west nile e Toscana virus” - facebook.com facebook