LIVE Italia-Germania 5-5 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | perfetta parità dopo 9 end

Alle 19.29, durante la partita tra Italia e Germania ai Mondiali di curling 2026, si registra una parità di 5-5 dopo nove end. In quel momento, un giocatore tedesco esegue una guardia alta sulla linea centrale, mentre il giocatore italiano si appoggia alla propria pietra rossa. La diretta continua con aggiornamenti sul punteggio e le mosse in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.29 Scheuerl gioca una guardia alta sulla center line, Pimpini si appoggia alla propria stone rossa 19.27 Scheuerl gioca una guardia bassa sulla center line, Pimpini prende il punto al centro della casa. L’Italia avrà il martello in questa decima mano DECIMO END 19.25 Troppo forte il tiro di Muskatewitz che non riesce a prendere il punto sulla prima stone rossa. Italia-Germania 5-5. 19.24 Bocciata singola per Spiller. Muskatewitz ha l’occasione per mettere il secondo punto e riportare la Germania in vantaggio 19.23 Muskatewitz trova la doppia bocciata. Germania che è prima e seconda a due tiri dal termine di questo end. 🔗 Leggi su Oasport.it

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