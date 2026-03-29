LIVE Italia-Germania 3-0 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | partenza perfetta per gli azzurri altra mano rubata

Durante la partita tra Italia e Germania ai Mondiali di curling 2026, gli azzurri hanno concluso il primo end con un punteggio di 3-0. Nel corso dell’incontro, un tiro di Arman si è scontrato contro la guardia tedesca, entrando nell’ingresso della casa. La partita è visibile in diretta, con aggiornamenti continui sulla sequenza di gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.41 Sbagliato il tiro di Arman che sbatte contro la guardia tedesca, la quale entra all’ingresso della casa. Messenzehl va a punto con la stone che si ferma poco prima delle due rosse 17.40 Ancora a punto Pimpini che si mette poco a destra della center line sulla stessa linea della stone precedente. Scheuerl sbaglia il tiro che è troppo corto e non supera la hog line. 17.38 Pimpini va a punto sul lato sinistro, Scheuerl gioca una guardia sul lato destro. TERZO END 17.36 Sbaglia Muskatewitz!! Tiro corto e stretto per lo skip tedesco che sbatte contro la rossa a punto. Altra mano rubata per gli azzurri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 3-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: partenza perfetta per gli azzurri, altra mano rubata Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Germania 2-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata per gli azzurri Leggi anche: LIVE Italia-Svezia 4-5, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri nell’ottavo end. Tutto quello che riguarda LIVE Italia Germania 3 0 Mondiali... Temi più discussi: Italia vs Germania - Commento in diretta Para ice hockey | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Dove vedere Svizzera-Germania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; LIVE Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: a Bergamo per scacciare i fantasmi; Qualif. Euro 2028 pallamano: il girone dell'Italia. LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling 2026: orario, programma, streamingOggi domenica 29 marzo (ore 17.00) l'Italia affronterà la Germania ai Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver perso contro il Canada nell'incontro ... oasport.it Cosa le viene in mente 55 anni dopo di Italia-Germania 4-3 «Il gol di Schnellinger segnato per caso, io che batto la testa sul palo dopo il gol preso per colpa mia, la finta che sbilancia Maier, l’abbraccio di Riva. E quella palla che sembrava non voler entrare - facebook.com facebook Nel 1970 ho vissuto le emozioni indelebili di Italia-Germania 4-3. Avevo 10 anni e il giorno dopo mi venne la febbre a 40.Oggi bambini di quell'età non hanno ancora visto @Azzurri giocare un mondiale. #Gattuso,che nel 2006 ho raccontato Campione del Mo x.com