LIVE Italia-Germania 3-3 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | mano nulla nel sesto end

Nella partita tra Italia e Germania ai Mondiali di curling del 2026, il risultato finale è di 3-3, con un pareggio nel sesto end. Durante l'incontro, sono stati effettuati vari tiri, tra cui una bocciata di Muskatewitz e un tentativo di Spiller, entrambi senza successo. In particolare, Muskatewitz ha tentato una doppia bocciata, ma senza esito positivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49 Boccia Muskatewitz. 18.49 Bocciata per Spiller 18.48 Bocciata doppia per Muskatewitz. In casa resta solamente la battente. Ci avviamo verso un’altra mano nulla? 18.47 Grande doppia bocciata per Mosaner!! La battente resta in casa, Italia prima e seconda. 18.47 Bocciata per Kapp che apre il centro dove rimane una gialla ed una rossa, separate tra loro. La battente si ferma sulla T line sul lato sinistro. 18.45 Kapp boccia la prima rossa in casa con la battente che finisce sulla T line sul lato sinistro. Hit and roll per Mosaner che sfrutta la gialla per riportarsi verso il centro. 18.43 Messenzhel si appoggia alla rossa a punto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 3-3, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano nulla nel sesto end Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Gran Bretagna 5-4, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano nulla nel sesto end LIVE Italia-Canada 4-5, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto americano nel sesto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Aggiornamenti e notizie su LIVE Italia Germania 3 3 Mondiali... Temi più discussi: Italia vs Germania - Commento in diretta Para ice hockey | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Dove vedere Svizzera-Germania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; LIVE Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: a Bergamo per scacciare i fantasmi; Qualif. Euro 2028 pallamano: il girone dell'Italia. LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling 2026: orario, programma, streamingOggi domenica 29 marzo (ore 17.00) l'Italia affronterà la Germania ai Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver perso contro il Canada nell'incontro ... oasport.it Cosa le viene in mente 55 anni dopo di Italia-Germania 4-3 «Il gol di Schnellinger segnato per caso, io che batto la testa sul palo dopo il gol preso per colpa mia, la finta che sbilancia Maier, l’abbraccio di Riva. E quella palla che sembrava non voler entrare - facebook.com facebook Nel 1970 ho vissuto le emozioni indelebili di Italia-Germania 4-3. Avevo 10 anni e il giorno dopo mi venne la febbre a 40.Oggi bambini di quell'età non hanno ancora visto @Azzurri giocare un mondiale. #Gattuso,che nel 2006 ho raccontato Campione del Mo x.com