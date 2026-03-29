LIVE Italia-Germania 3-3 Mondiali curling 2026 in DIRETTA | mano rubata dai tedeschi

Durante la partita tra Italia e Germania ai Mondiali di curling del 2026, il punteggio si è concluso con un pareggio di 3-3. In occasione di un'azione, i tedeschi hanno subito una mano considerata irregolare, che ha portato a una revisione del gioco. La fase di gioco si è riavviata verso il centro del campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.14 Bocciata sia per Kapp che per Mosaner. Si risale verso il centro. 18.13 Hit and roll per Kapp che porta la battente sulla center line molto al di sotto della T line. Mosaner boccia e resta lì con la battente. 18.12 Bocciata per Messenzehl, hit and roll per Arman che si riporta sul lato sinistro della casa. 18.11 Messenzehl promuove la guardia e boccia le rosse in casa. Doppia bocciata per Arman che resta in casa con la battente. 18.09 Scheuerl prende il centro della casa, Pimpini si appoggia alla gialla. Il tiro è leggermente forte. 18.07 Scheuerl gioca una guardia sulla center line, Pimpini va a punto alle sue spalle. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 3-3, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata dai tedeschi Articoli correlati Leggi anche: LIVE Italia-Germania 2-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: mano rubata per gli azzurri Leggi anche: LIVE Italia-Germania 3-0, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: partenza perfetta per gli azzurri, altra mano rubata Tutti gli aggiornamenti su LIVE Italia Germania 3 3 Mondiali... Temi più discussi: Italia vs Germania - Commento in diretta Para ice hockey | Paralimpiadi Milano Cortina 2026; Dove vedere Svizzera-Germania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; LIVE Italia-Irlanda del Nord, Qualificazioni Mondiali calcio 2026 in DIRETTA: a Bergamo per scacciare i fantasmi; Qualif. Euro 2028 pallamano: il girone dell'Italia. LIVE Italia-Germania, Mondiali curling 2026 in DIRETTA: serve una grande prestazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia e ... oasport.it Italia-Germania oggi in tv, Mondiali curling 2026: orario, programma, streamingOggi domenica 29 marzo (ore 17.00) l'Italia affronterà la Germania ai Mondiali 2026 di curling maschile: dopo aver perso contro il Canada nell'incontro ... oasport.it Cosa le viene in mente 55 anni dopo di Italia-Germania 4-3 «Il gol di Schnellinger segnato per caso, io che batto la testa sul palo dopo il gol preso per colpa mia, la finta che sbilancia Maier, l’abbraccio di Riva. E quella palla che sembrava non voler entrare - facebook.com facebook Nel 1970 ho vissuto le emozioni indelebili di Italia-Germania 4-3. Avevo 10 anni e il giorno dopo mi venne la febbre a 40.Oggi bambini di quell'età non hanno ancora visto @Azzurri giocare un mondiale. #Gattuso,che nel 2006 ho raccontato Campione del Mo x.com