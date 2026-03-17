LIVE Italia-Canada 4-5 Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA | doppio punto americano nel sesto end

Durante la partita tra Italia e Canada ai mondiali di curling femminile, il punteggio si è concluso con un risultato di 4-5 a favore del Canada, con un doppio punto americano nel sesto end. Contestualmente, alle 21, è prevista la diretta della sfida tra Italia e Norvegia. La partita tra Italia e Canada si è svolta secondo i canonici regolamenti e si è conclusa con questa differenza di punti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21.00 17.48: Ci ha provato Constantini ad evitare il doppio punto canadese mettendo la stone azzurra dietro la guardia ma le nordamericane hanno comunque trovato la bocciata ed hanno incamerato i 2 punti portandosi di nuovo in vantaggio dopo 6 end: 4-5 17.43. Sempre due stone canadesi a punto quando mancano gli ultimi 4 tiri del sesto end. Constantini deve cercare una non impossibile doppia bocciata 17.40: Due stone azzurre a punto dopo 8 tiri del sesto end 17.36: Aggressiva la squadra azzurra con due guardie centrali e una stone nella casa ma a punto dopo 6 tiri del sesto end c’è il Canada con una stone sulla destra 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Canada 4-5, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto americano nel sesto end Articoli correlati LIVE Italia-Canada 0-2, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: doppio punto per le americane nel primo endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. LIVE Italia-Canada 4-3, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: punto azzurro nel quinto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-NORVEGIA DI CURLING FEMMINILE DALLE 21. Approfondimenti e contenuti su LIVE Italia Canada 4 5 Mondiali curling... Discussioni sull' argomento LIVE Italia-Canada, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per l’impresa; Campionati del mondo di curling femminile 2026: programma, orari e dove vedere le partite del team Constantini; World Baseball Classic, è il momento del quarto di finale tra Italia e Porto Rico; Argentina - Canada in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-Canada, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per l’impresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quinto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in ... oasport.it Il Libano va tenuto fuori: il richiamo di Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito è fondamentale, anche perché condiviso dai Paesi arabi... Intanto già 3 milioni di sfollati iraniani si stanno dirigendo verso la Turchia @FDePalo x.com Nota congiunta dei leader di Canada, Francia, Germania, Italia e Regno Unito pubblicata sul sito del premier canadese: "Siamo profondamente preoccupati per l'escalation di vi*lenza in Libano e chiediamo un impegno concreto da parte dei rappresentanti isr - facebook.com facebook