L’Italia supera la Gran Bretagna 5-4 nel curling maschile alle Olimpiadi, con un finale al cardiopalma e un errore britannico nel sesto end che ha deciso il risultato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING DALLE 19.05 10.51: Non cambia la situazione con una stone azzurra a punto prima degli ultimi 4 tiri 10.49: Sempre stone azzurra a punto dopo 8 tiri del settimo end 10.47: Stone azzurra a punto quando sono stati effettuati 4 tiri del settimo end 10.42: Mano annullata, la mano resta all’Italia 10.38: Stone azzurra a punto quando mancano 4 tiri alla fine del sesto end 10.36: Doppia bocciata degli scozzesi e una stone britannica a punto quando mancano 7 tiri alla fine dell’end 10.32: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del sesto end 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Gran Bretagna 5-4, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano nulla nel sesto end

Durante la partita di curling alle Olimpiadi, i britannici hanno rubato una mano decisiva nel quinto end, portando il punteggio a 5-4 per l’Italia e complicando il cammino degli azzurri verso la vittoria.

Durante la partita di curling tra Italia e Gran Bretagna nelle Olimpiadi, l’Italia segna un punto nel sesto end.

BLACKOUT AL PALAZZETTO DURANTE LE GARE DI CURLING ALLE OLIMPIADI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026

LIVE Italia-Gran Bretagna 5-4, Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA: mano nulla nel sesto endCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING DALLE 19.05 10.24: Bravo Mouat a mettere a segno un punto ... oasport.it

Diretta Milano Cortina Olimpiadi live 13 febbraio, LIVE snowboard Moioli e curling Gran Bretagna-ItaliaNews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica del 13 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it

ITALIA vs GRAN BRETAGNA Curling Maschile Strategia pura, nervi saldi e colpi decisivi. Gli Azzurri affrontano la Gran Bretagna in una sfida di altissimo livello, dove ogni stone pesa come un macigno Olimpiadi Invernali Milano Cortina - facebook.com facebook

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, si inizia con il curling maschile: c’è Italia-Gran Bretagna x.com