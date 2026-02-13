LIVE Italia-Germania 1-0 Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | mano rubata dagli azzurri!

L’Italia ha segnato il primo punto contro la Germania nel curling maschile alle Olimpiadi, dopo aver recuperato la mano agli avversari. La partita prosegue in diretta, con gli azzurri che cercano di consolidare il vantaggio. I giocatori italiani hanno mostrato grande attenzione nel controllare ogni mossa sulla lastra di ghiaccio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING DALLE 9.05 19.49 La Germania riprova lo stesso schema, ancora una guardia laterale in apertura. 19.49 Guardia al centro di Giovanella. QUARTO END 19.47 Erroraccio di Muskatewitz! Che regalo dello skip tedesco! La Germania decide di andare sul sicuro e prova una bocciata singola così da ottenere un punto (ma passando l’hammer). Il suo colpo però è impreciso e il punto rimane agli azzurri! Mano rubata vantaggio di retornaz e compagni! 19.46 Draw di Retornaz in casa, sono due punti italiani. Molto difficile per i tedeschi tentare la doppia bocciata per trovare una nuova mano nulla. 🔗 Leggi su Oasport.it

L’Italia ha dominato contro la Gran Bretagna nella partita di curling alle Olimpiadi, con un risultato di 4-0, dopo che quattro degli azzurri hanno commesso un’ingenuità in avvio che ha dato il via a una serie di errori.

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

ITALIA vs GERMANIA Curling Maschile Precisione, strategia e sangue freddo sul ghiaccio. Gli Azzurri affrontano la Germania in una sfida ad altissimo livello, dove ogni stone può decidere la partita Olimpiadi Invernali Milano Cortina Co - facebook.com facebook

