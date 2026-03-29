LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | volata vincente di Gilmore a Barcellona

Durante la tappa odierna del Giro di Catalogna 2026, si è svolta una volata che ha visto la vittoria del ciclista della squadra NSN Cycling Team. La corsa si è conclusa a Barcellona con un tempo totale di poco più di due ore e sei minuti. La classifica finale vede al secondo posto un atleta della INEOS Grenadiers e al terzo un corridore di Red Bull – BORA – hansgrohe.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:11 La Top 10 dell’ordine di arrivo 1 GILMORE Brady NSN Cycling Team 2:06:44 2 GODON Dorian INEOS Grenadiers 0:00 3 EVENEPOEL Remco Red Bull – BORA – hansgrohe 0:00 4 GONZÁLEZ David Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:00 5 L’HOTE Antoine Decathlon CMA CGM Team 0:00 6 REMIJN Senna Alpecin-Premier Tech 0:00 7 VERGALLITO Luca Alpecin-Premier Tech 0:00 8 GUALDI Simone Lotto Intermarché 0:00 9 MARTINEZ Lenny Bahrain – Victorious 0:00 10 MULUBRHAN Henok XDS Astana Team 0:00 14:10 L’australiano Brady Gilmore della NSN Cycling Team vince la settima tappa del Giro di Catalogna, la Barcellona-Barcellona precedendo Dorian Godon e Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata vincente di Gilmore a Barcellona Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo BusattoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:00 Volata anarchica con corridori sprovvisti di treno. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: circuito impegnativo a BarcellonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro... Contenuti utili per approfondire LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a Queralt; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:24 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Barcellona-Barcellona in tv: orari, percorso, favoriti. Passerella finale insidiosaSi concluderà oggi il Giro di Catalogna 2026. Dopo una settimana appassionante, i corridori affronteranno gli ultimi 95 chilometri della settima frazione ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com