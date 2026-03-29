LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | circuito impegnativo a Barcellona

Oggi si svolge la settima tappa del Giro di Catalogna, con un percorso di 95 chilometri che si snoda all’interno di Barcellona. La gara si svolge su un circuito impegnativo, con numerosi saliscendi e curve tecniche. La corsa è visibile in diretta streaming, con aggiornamenti in tempo reale su sviluppi e scelte dei corridori durante la giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro di Catalogna, Barcellona-Barcellona di 95 chilometri. I corridori affrontano l’ultima fatica della settimana con l’impegnativo circuito finale che potrà creare selezione importante. Jonas Vingegaard ha ribadito ulteriormente la propria supremazia incontrastata grazie al successo ottenuto nella tappa di ieri. Il danese, scattato a poco più di 2 km dal traguardo, ha sbaragliato nuovamente la resistenza dei rivali rifilando 10 secondi al duo Lenny Martinez-Florian Lipowitz. Il fuoriclasse del Team Visma Lease a Bike ha consolidato il primato in graduatoria e messo praticamente in ghiaccio il successo finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: circuito impegnativo a Barcellona Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa tagliata a causa del vento, altra occasione per i velocistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Giro... LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Ciccone e Piganzoli in fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12. Aggiornamenti e notizie su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a Queralt; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:24 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard domina a Coll de Pal, Evenepoel al tappetoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com