LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | volata poderosa di Magnus Cort terzo Busatto

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, con una volata finale caratterizzata da una corsa senza un treno di supporto. Alla conclusione, Magnus Cort, portacolori della squadra Uno-X-Mobility, si è imposto con una volata di forza. Sul podio, al terzo posto, si è piazzato un altro corridore. La gara è andata in diretta, con aggiornamenti disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:00 Volata anarchica con corridori sprovvisti di treno. La spunta Cort (Uno-X-Mobility), che piazza lo sprint di pura potenza. Secondo posto per il francese Isidore (Decathlon CMA CGM Team), completa il podio Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech). VINCE MAGNUS CORT! 16:59 Lanciata la volata! 16:58 Ripreso Slock! ULTIMO CHILOMETRO! 16:57 2 km all’arrivo di Banyoles! 6-7 secondi di margine per Slock. 16:56 3000 metri al traguardo! Si rialza Veistroffer, mentre Slock rilancia l’andatura! 16:55 Vingegaard vigile in quinta posizione in questi ultimi chilometri di discesa. 16:53 5 km all’arrivo! Secondo troncone del gruppo che si riaccoda alla prima metà. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: volata poderosa di Magnus Cort, terzo Busatto Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo EvenepoelCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Terza posizione per un superbo Thomas Pidcock. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: velocissima discesa fino al traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:32 Plotone che dovrà impegnarsi per ricucire il divario rispetto ai tre battistrada in quanto Slock è un... Una selezione di notizie su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; Giro di Catalogna 2026: il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Si decide tutto nel circuito di Barcellona?; Giro di Catalogna 2026: sarà spettacolo con la sfida tra Vingegaard ed Evenepoel. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: velocissima discesa fino al traguardoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:34 20 km al traguardo di Banyoles. Un minuto e 10 secondi di vantaggio per Veistroffer, Slock ed Uriarte. oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?Seconda tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Figueres a Banyoles, di 167,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con ... oasport.it DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook