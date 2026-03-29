LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si parte alle 11 | 50

Da oasport.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, nel Giro di Catalogna 2026, la tappa è iniziata alle 11:50. La corsa è seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulla gara. Ieri, il corridore danese ha vinto la tappa e ha consolidato la sua posizione di leadership nella classifica generale. La tappa di oggi prosegue con i ciclisti impegnati in diverse azioni lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:36 Jonas Vingegaard ha ribadito ulteriormente la propria supremazia incontrastata grazie al successo ottenuto nella tappa di ieri. 11:33 I corridori affrontano l’ultima fatica della settimana con l’impegnativo circuito finale che potrà creare selezione importante. 11:30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro di Catalogna, Barcellona-Barcellona di 95 chilometri. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della  settima tappa del Giro di Catalogna, Barcellona-Barcellona di 95 chilometri. I corridori affrontano l’ultima fatica della settimana con l’impegnativo circuito finale che potrà creare selezione importante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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