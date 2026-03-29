LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | si parte alle 11 | 50

Oggi, nel Giro di Catalogna 2026, la tappa è iniziata alle 11:50. La corsa è seguita in diretta, con aggiornamenti continui sulla gara. Ieri, il corridore danese ha vinto la tappa e ha consolidato la sua posizione di leadership nella classifica generale. La tappa di oggi prosegue con i ciclisti impegnati in diverse azioni lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:36 Jonas Vingegaard ha ribadito ulteriormente la propria supremazia incontrastata grazie al successo ottenuto nella tappa di ieri. 11:33 I corridori affrontano l’ultima fatica della settimana con l’impegnativo circuito finale che potrà creare selezione importante. 11:30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro di Catalogna, Barcellona-Barcellona di 95 chilometri. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa del Giro di Catalogna, Barcellona-Barcellona di 95 chilometri. I corridori affrontano l’ultima fatica della settimana con l’impegnativo circuito finale che potrà creare selezione importante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si parte alle 11:50 Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km all’arrivo, continua l’inseguimento del gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:03 Strada che adesso tenderà a salire per qualche chilometro. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: in 6 in fuga nella prima parte della frazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA RONDE VAN BRUGGE DALLE 12. Contenuti e approfondimenti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a Queralt; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro; Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Berga-Queralt in tv: orari, percorso, favoriti. Vingegaard può staccare tutti. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:24 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard domina a Coll de Pal, Evenepoel al tappetoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA COPPI&BARTALI ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com