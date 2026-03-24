LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 50 km all’arrivo continua l’inseguimento del gruppo

Oggi si corre la tappa del Giro di Catalogna 2026, con circa 50 chilometri all’arrivo. Attualmente il gruppo principale sta inseguendo e la strada sta iniziando a salire leggermente dopo un tratto pianeggiante. I ciclisti stanno affrontando questa fase di corsa con la strada che si fa leggermente più impegnativa. La situazione rimane sotto osservazione con il tentativo di recupero del gruppo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:03 Strada che adesso tenderà a salire per qualche chilometro. 15:59 Si interrompe l’idillio tra i battistrada. Slock se ne va in solitaria in discesa, tornano sulla sua ruota Uriarte ed il compagno di squadra Veistroffer. 15:56 Cresce il ritmo del gruppo, che inizia a rosicchiare qualche secondo ai fuggitivi. Gap che si assottiglia a due minuti e 30 secondi. 15:53 50 km al traguardo di Banyoles. Inizia la sezione finale ricca di saliscendi. 15:50 Arriva la comunicazione del primo ritiro di questa edizione. Alza bandiera bianca il canadese Riley Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling). 15:47 Continuano a collaborare i cinque battistrada. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km all’arrivo, continua l’inseguimento del gruppo Articoli correlati LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto in fuga a 140 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:03 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della seconda tappa del Giro di Catalogna. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un quintetto in fuga a 120 km dall’arrivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:35 110 km all’arrivo, ci avviciniamo allo sprint intermedio di Peralada. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; Giro di Catalogna 2026: il percorso e le 7 tappe ai raggi X. Si decide tutto nel circuito di Barcellona?; Giro di Catalogna 2026: sarà spettacolo con la sfida tra Vingegaard ed Evenepoel. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: primo duello tra Evenepoel e Vingegaard? Aggiornamenti dalle 14.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Catalogna 2026. 167.4 km da ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?Seconda tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Figueres a Banyoles, di 167,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con ... oasport.it DIRETTA LIVE - Dopo le emozioni della Milano-Sanremo continua lo spettacolo del ciclismo internazionale. Spazio al Giro di Catalogna, con una parata di big pronti a darsi battaglia. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto della prima tappa - facebook.com facebook