LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | ritmo alto in gruppo I fuggitivi perdono terreno

Oggi si svolge la tappa del Giro di Catalogna 2026, con il gruppo che mantiene un ritmo elevato e i fuggitivi che stanno perdendo terreno. Alle 12:57 i corridori in fuga hanno attraversato la linea del traguardo, mentre il secondo giro è iniziato. La gara prosegue con i ciclisti che affrontano le prime fasi di questa fase della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:57 I fuggitivi passano sulla linea del traguardo. Inizia il secondo giro. 12:57 Santiago Buitrago della Bahrain – Victorious detta l’andatura in gruppo. 12:54 Ritmo forsennato della Red Bull. Evenepoel vuole vincere la tappa? 12:51 Andatura elevata nella prima ora. La velocità media aggiornata è di 47,6 kmh. 12:48 I battistrada perdono terreno. Il gruppo insegue a 1’26”. 12:45 I battistrada passano sulla linea del traguardo. 12:44 La carovana si dirige verso il circuito finale, caratterizzato dai sette giri in cui affronteranno, per altrettante occasioni, lo strappo dell’Alt del Castell de Montjuïc (2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ritmo alto in gruppo. I fuggitivi perdono terreno Articoli correlati Leggi anche: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i fuggitivi guadagnano terreno LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo mette nel mirino i fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:33 C’è un pizzico di vento laterale, che per ora non è tale da fornire la possibilità di aprire ventagli. Altri aggiornamenti su LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di... Temi più discussi: LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a Queralt; Volta a Catalunya 2026, Evenepoel sfida Vingegaard: dove vederla in tv e streaming; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Godon beffa un ottimo Evenepoel, quinto Gualdi; LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vince Godon. Evenepoel va in fuga con Vingegaard poi cade. Spettacolo puro. LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard trionfa anche a QueraltCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 13.30 17:24 Termina qui la DIRETTA ... oasport.it Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Barcellona-Barcellona in tv: orari, percorso, favoriti. Passerella finale insidiosaSi concluderà oggi il Giro di Catalogna 2026. Dopo una settimana appassionante, i corridori affronteranno gli ultimi 95 chilometri della settima frazione ... oasport.it Incredibile quanto accaduto nella quinta tappa del Giro di Catalogna. Quando mancavano 20 chilometri al traguardo i tre fuggitivi di giornata, Davide Piganzoli, Giulio Ciccone e Marc Soler si sono ritrovati subito dopo una svolta a destra macchine e pullman c - facebook.com facebook LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione accorciata, cambia lo scenario - x.com