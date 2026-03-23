LIVE Giro di Catalogna 2026 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo mette nel mirino i fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:33 C’è un pizzico di vento laterale, che per ora non è tale da fornire la possibilità di aprire ventagli. 15:30 Cala a poco più di un minuto il vantaggio dei battistrada. 15:27 75 km all’arrivo, continua l’avvicinamento verso Hostalric, località nella quale si entrerà nel tratto costiero fatto da numerosi ma docili saliscendi. 15:24 Si prende tutto Veistroffer, che fa suo anche il secondo ed ultimo traguardo volante. 15:20 2 km ci separano dal secondo ed ultimo sprint intermedio situato da Abrucies. 15:17 Discesa che ora si addolcisce nella marcia di avvicinamento all’ingresso del tratto costiero che accompagnerà la corsa fino all’arrivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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