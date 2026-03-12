LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | diminuisce il vantaggio dei battistrada

Durante la tappa di oggi del Tirreno-Adriatico 2026, i ciclisti in fuga hanno visto ridursi il loro vantaggio, che all’ultimo rilevamento si attestava a 1 minuto e 44 secondi. La corsa procede con i battistrada che tentano di mantenere il distacco, mentre i favoriti si preparano a muoversi nelle fasi finali della tappa. La gara è in corso e i tempi continuano a cambiare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:21 Diminuisce ancora il margine dei fuggitivi. Il loro vantaggio all’ultimo rilevamento è di 1’44”. 14:18 Il frances vince il GPM di Castellalto (164.3 km). 14:16 Tenta l’allungo, nel gruppo di testa, anche Rémy Rochas della Groupama – FDJ United. 14:15 Esce dal gruppo lo spagnolo Xabier Mikel Azparren della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team. 14:13 Mancano 50 chilometri alla fine della tappa. 14:10 Jonathan Milan sta lottando per non perdere contatto dal gruppo. 14:07 Il gruppo guadagna terreno. Il margine dei fuggitivi scende a 2’14”. 14:04 Problema meccanico per l’olandese Julius van den Berg della Team Picnic PostNL. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: diminuisce il vantaggio dei battistrada Articoli correlati Leggi anche: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vantaggio di 3? per i dodici battistrada LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: diminuisce il vantaggio di SevillaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tobias Lund Andersen trionfa sul traguardo di Magliano de’ Marsi, settimo posto per Milan; Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2026 in TV e Streaming? Diretta su Rai ed Eurosport/Discovery+; Tirreno-Adriatico: la 3ª tappa Cortona-Magliano De' Marsi di 221 km al danese Andresen. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo deve accelerare per recuperare sulla fugaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:10 Jonathan Milan sta lottando per non perdere contatto dal gruppo. 14:07 Il gruppo guadagna terreno. Il ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tobias Lund Andersen trionfa sul traguardo di Magliano de’ Marsi, settimo posto per MilanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 16.23 Termina qui la DIRETTA LIVE della terza tappa della ... oasport.it A day that promises action and surprises. We won’t be bored today Una giornata che promette spettacolo e colpi di scena. Oggi non ci annoieremo Follow #TirrenoAdriatico Crédit Agricole Italia on Rai ( ) and on Eurosport () - facebook.com facebook Isaac Del Toro resta leader della Tirreno-Adriatico dopo la Tappa 3 ma dietro il messicano c'è sempre il nostro Giulio Pellizzari #Ciclismo #Cycling #TirrenoAdriatico #DelToro x.com