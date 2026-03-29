LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA | Elisa Balsamo ci prova

Oggi si svolge la corsa femminile Gand-Wevelgem 2026. La manifestazione è in corso e si può seguire la cronaca in tempo reale attraverso questa diretta testuale. Tra le atlete partecipanti c’è anche Elisa Balsamo, che sta cercando di farsi notare nella competizione. Gli aggiornamenti vengono aggiornati continuamente per seguire l’andamento della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem femminile 2026. Tredicesima edizione ella competizione con partenza e arrivo a Weveelgem. Tracciato che misura 135.2 km con una prima parte agevole ed una seconda metà ricca di insidie tra tratti di pavè e muri. Tutte a caccia di Lorena Wiebes, ma non mancano le possibili outsiders a partire dall’italiana Elisa Balsamo. Appuntamento alle 14.30 con la partenza ufficiale dalla cittadina fiamminga. Il tracciato propone un inizio senza difficoltà altimetriche degne di nota. La corsa si infiammerà con i tre settori di pavè ed i cinque muri ravvicinati a partire dal km 76 quando il Monteberg aprirà le danze. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: Elisa Balsamo ci prova Articoli correlati Gand-Wevelgem femminile 2026, tutte contro Lorena Wiebes: Chabbey e Balsamo all’assaltoLa stagione delle Classiche del Nord continua con una delle tappe tradizionali del calendario internazionale. LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Elisa BalsamoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Milano-Sanremo... Aggiornamenti e notizie su LIVE Gand Wevelgem femminile 2026 in... Temi più discussi: LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: Elisa Balsamo ci prova; Gand-Wevelgem femminile 2026, tutte contro Lorena Wiebes: Chabbey e Balsamo all’assalto; Ciclismo in TV e Streaming: gli orari della settimana (23 – 29 Marzo); Giro di Catalogna, show di Vingegaard a Coll de Pall. Tappa e maglia per il danese. LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: Van der Poel può far saltare la corsa, Milan spera nella volataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem 2026, chiamata da ... oasport.it Gand?Wevelgem femminile 2026: Wiebes punta al successo sul tracciato ineditoLa Gand-Wevelgem femminile si appresta a vivere la sua tredicesima edizione con significative novità. Quest'anno, la celebre Classica del Nord cambia nome, diventando ufficialmente In Flanders Fields- ... it.blastingnews.com Ecco la lista dei partenti della Gand Wevelgem e la programmazione per seguire la corsa, sia maschile che femminile. Milan, Trentin e Ganna al via! Link nel primo commento. facebook Lidl-Trek, Mads Pedersen salta la (ex) Gand-Wevelgem ma Fiandre e Roubaix restano nel mirino x.com