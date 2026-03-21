LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA | l’Italia punta su Elisa Balsamo

Oggi si corre la Milano-Sanremo femminile 2026, con Elisa Balsamo tra le principali protagoniste. La corsa è in diretta e gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La gara coinvolge diverse atlete italiane e internazionali, che si sfidano su un percorso di circa 300 chilometri. L’evento si svolge tra Milano e Sanremo, attirando numerosi spettatori lungo il tracciato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Milano-Sanremo femminile 2026. Manca sempre meno al giorno della Milano-Sanremo femminile 2026. Il via della corsa sarà alle 10.30 da Genova, mentre l’arrivo ricalca alla perfezione la corsa maschile, con lo storico arrivo di via Roma a Sanremo. Il percorso rispetta in totalità quello dello scorso anno. Si partirà dunque da Genova, per arrivare al traguardo nel cuore della città dei fiori. Il tracciato, perlopiù pianeggiante, diventerà più vivace verso il finale con le classiche cinque salite nei cinquanta chilometri finali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Sanremo femminile 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Elisa Balsamo Articoli correlati Leggi anche: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: l’Italia punta su Elisa Balsamo nell’omnium! Leggi anche: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: c’è Elisa Balsamo nell’omnium! Altri aggiornamenti su LIVE Milano Sanremo femminile 2026 in... Temi più discussi: Svelato il percorso della Sanremo Women Crédit Agricole 2026; Milano-Sanremo 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming; 117 ° MILANO-SANREMO/ 2° MILANO-SANREMO WOMEN 21 MARZO 2026; Mobilità: sabato 21 e domenica 22 marzo tre gare di ciclismo in città. Elisa Longo Borghini non correrà la Milano-Sanremo 2026: forfait per la Classicissima di primaveraBrutte notizie in vista della Milano-Sanremo Women, in programma sabato 21 marzo, per il ciclismo italiano. Elisa Longo Borghini, infatti, non prenderà ... oasport.it Milano-Sanremo femminile 2026, seconda edizione con Cipressa e Poggio punti chiaveManca sempre meno alla Milano-Sanremo femminile 2026, una delle gare più attese del calendario ciclistico internazionale. L'evento si terrà sabato 21 marzo, con la partenza fissata per le ore 10:30. G ... it.blastingnews.com MILANO-SANREMO! Per il terzo anno consecutivo la "classicissima" partirà dalla nostra Pavia. Oggi in piazza della Vittoria la presentazione delle squadre. Con me il Presidente della Provincia Giovanni Palli e il Vicepresidente del Senato Gian Marco Ce facebook C'è la Milano-Sanremo, Pogacar ritenta l'assalto alla Classica che non ha ancora vinto. Con lo sloveno i favoriti sono il vincitore del 2025, l'olandese Van der Poel, e l'azzurro Ganna #ANSA ttps://www.ansa.it/sito/notizie/sport/ciclismo/2026/03/20/milano-sanre x.com