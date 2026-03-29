LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA | Elisa Balsamo ci prova aggiornamenti dalle 15.30

Oggi si svolge la corsa femminile della Gand-Wevelgem 2026, con inizio alle 15.30. La gara si svolge su un percorso di circa 150 chilometri, attraversando diverse strade tra le Fiandre. Tra le atlete in gara c’è anche Elisa Balsamo, che sta partecipando alla competizione. Gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale a partire dalle 15.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem femminile 2026. Tredicesima edizione ella competizione con partenza e arrivo a Weveelgem. Tracciato che misura 135.2 km con una prima parte agevole ed una seconda metà ricca di insidie tra tratti di pavè e muri. Tutte a caccia di Lorena Wiebes, ma non mancano le possibili outsiders a partire dall’italiana Elisa Balsamo. Appuntamento alle 14.30 con la partenza ufficiale dalla cittadina fiamminga. Il tracciato propone un inizio senza difficoltà altimetriche degne di nota. La corsa si infiammerà con i tre settori di pavè ed i cinque muri ravvicinati a partire dal km 76 quando il Monteberg aprirà le danze. 🔗 Leggi su Oasport.it

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