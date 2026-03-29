Gand-Wevelgem 2026 oggi in tv | orari percorso favoriti Van der Poel contro Van Aert Milan spera

Oggi, domenica 29 marzo, si svolge la classica fiamminga Gand-Wevelgem 2026, una delle competizioni più attese del calendario ciclistico. La corsa presenta un percorso modificato rispetto alle edizioni precedenti, con alcune variazioni nei tratti chiave. Tra i favoriti ci sono i ciclisti Van der Poel e Van Aert, mentre il team italiano spera in una buona prestazione di uno dei propri atleti. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva.

Oggi, domenica 29 marzo, andrà in scena la classica fiamminga che cambia volto, ma non sostanza. La corsa conosciuta per anni come Gand-Wevelgem si presenta nel 2026 con una nuova identità, adottando ufficialmente il nome “ In Flanders Fields ” e introducendo alcune novità logistiche, senza però rinunciare agli elementi che ne hanno costruito il fascino. LA DIRETTA LIVE DELLA GAND-WEVELGEM DALLE 11.07 PERCORSO. La principale modifica riguarda la partenza, fissata ora a Middelkerke per il prossimo decennio, oltre a una leggera riduzione del chilometraggio complessivo, che scende a 240,8 km. Per il resto, la gara conserva la sua natura aperta e imprevedibile, capace di favorire tanto gli attaccanti quanto i velocisti più resistenti. 🔗 Leggi su Oasport.it

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