Gand-Wevelgem 2026 oggi in tv | orari percorso favoriti Van der Poel contro Van Aert per il successo

Oggi, domenica 29 marzo, si svolge la corsa ciclistica Gand-Wevelgem 2026, trasmessa in diretta televisiva. La gara presenta un percorso modificato rispetto alle edizioni precedenti, con alcune variazioni nelle tappe e nei tratti più impegnativi. Tra i favoriti ci sono Van der Poel e Van Aert, che si contendono la vittoria in questa classica del ciclismo fiammingo.

Oggi, domenica 29 marzo, andrà in scena la classica fiamminga che cambia volto, ma non sostanza. La corsa conosciuta per anni come Gand-Wevelgem si presenta nel 2026 con una nuova identità, adottando ufficialmente il nome “ In Flanders Fields ” e introducendo alcune novità logistiche, senza però rinunciare agli elementi che ne hanno costruito il fascino. PERCORSO. La principale modifica riguarda la partenza, fissata ora a Middelkerke per il prossimo decennio, oltre a una leggera riduzione del chilometraggio complessivo, che scende a 240,8 km. Per il resto, la gara conserva la sua natura aperta e imprevedibile, capace di favorire tanto gli attaccanti quanto i velocisti più resistenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Gand-Wevelgem 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Van der Poel contro Van Aert per il successo Articoli correlati Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Camaiore-San Gimignano: orari, tv, percorso, favoriti. Van der Poel, Van Aert e Del Toro attesi sullo sterratoLa tradizionale apertura riservata alla cronometro di Lido di Camaiore è stata archiviata con il trionfo di uno stratosferico Filippo Ganna. Leggi anche: Omloop Nieuwsblad 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Mathieu van der Poel inizierà con una vittoria? Tutto quello che riguarda Gand Wevelgem 2026 oggi in tv orari... Temi più discussi: van der Poel contro van Aert, ci sono anche Ganna e Milan: la guida completa; Dove vedere in tv la Gand-Wevelgem 2026: programma, orari, streaming; Gand-Wevelgem, arriva la Classica che apre la stagione di ciclismo in Nord Europa: la guida; In Flanders Fields 2026, la startlist definitiva. Gand-Wevelgem femminile 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Wiebes per il tris, Balsamo prova a fermarlaPavé e muri saranno il comune denominatore della domenica degli appassionati di ciclismo. Si corre, in parallelo alla celebre gara maschile, la ... oasport.it LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: Elisa Balsamo ci provaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem femminile 2026. Tredicesima edizione ella ... oasport.it Ecco la lista dei partenti della Gand Wevelgem e la programmazione per seguire la corsa, sia maschile che femminile. Milan, Trentin e Ganna al via! Link nel primo commento. - facebook.com facebook Lidl-Trek, Mads Pedersen salta la (ex) Gand-Wevelgem ma Fiandre e Roubaix restano nel mirino x.com