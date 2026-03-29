LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA | tutto pronto per il via

Alle 11.12 è stato comunicato che Mads Pedersen, tre volte campione e vincitore delle ultime due edizioni, ha deciso di non partecipare alla gara Gand-Wevelgem 2026. La corsa è pronta a partire, con aggiornamenti disponibili in tempo reale sulla piattaforma dedicata. Gli organizzatori hanno invitato i tifosi a seguire la diretta per tutte le novità e gli sviluppi della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 Ha rinunciato all’ultimo Mads Pedersen, tre volte campione, due nelle ultime due edizioni. Favorito dunque il solito Mathieu van der Poel, trionfatore già venerdì alla E3. Occhio a Wout van Aert. 11.09 Corridori che stanno percorrendo il tratto di trasferimento. 11.06 Il percorso misura 240.8 km, con partenza da Middelkerke e arrivo a Wevelgem. La prima parte della corsa sarà prevalentemente pianeggiante, dove però verrà affrontato il rettilineo di De Moeren che è sempre caratterizzato da forte vento. Successivamente i corridori passeranno sui tratti di pavé di Beauvoordestraat e Veurnestraat, a 50 km dalla prima ascesa di giornata. 🔗 Leggi su Oasport.it

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