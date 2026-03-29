LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA | otto corridori in fuga

Durante la gara di Gand-Wevelgem 2026, sono rimasti in fuga otto corridori, tra cui Julius Johansen della UAE Team. La corsa è in corso e i ciclisti sono ancora in fase di attacco, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul link dedicato. La competizione continua con i corridori che cercano di allungare sul gruppo principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.48 Gli otto attaccanti: Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG), Camille Charret (Cofidis), Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Wessel Mouris (Unibet Rose Rockets), Dries De Bondt (Team Jayco AlUla), Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets), Jules Hesters (Team Flanders – Baloise) e Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). 11.45 Alpecin-Premier Tech ovviamente a dettare il passo in gruppo. 11.43 215 chilometri al traguardo. 11.40 Gruppo a 3?. 11.37 Rientrano da dietro anche Dries De Bondt (Team Jayco AlUla), Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets), Jules Hesters (Team Flanders – Baloise) e Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: otto corridori in fuga Articoli correlati Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il via Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: diversi scatti in gruppo Tutto quello che riguarda LIVE Gand Wevelgem 2026 in DIRETTA otto... Temi più discussi: Dove vedere in tv la Gand-Wevelgem 2026: programma, orari, streaming; Gand-Wevelgem, arriva la Classica che apre la stagione di ciclismo in Nord Europa: la guida; van der Poel contro van Aert, ci sono anche Ganna e Milan: la guida completa; Gent-Wevelgem 2026 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti. LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: diversi scatti in gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 All'attacco troviamo Julius Johansen (UAE Team Emirates - XRG), Camille Charret (Cofidis), Victor ... oasport.it DIRETTA GAND WEVELGEM 2026 | Video streaming tv: comincia la corsa, tutti in strada! (oggi 29 marzo)Diretta Gand Wevelgem 2026 streaming video tv oggi domenica 29 marzo: orario, percorso e vincitore della nuova In Flanders Fields di ciclismo. ilsussidiario.net Follow the full interactive live update of In Flanders Fields 2026 (formerly Gand-Wevelgem). Get live rider tracking, updated gaps, classifications, and race pace, starting at 11:00 with arrival around 16:21-16:51. Watch Eurosport 2 and Discovery+. x.com Ecco la lista dei partenti della Gand Wevelgem e la programmazione per seguire la corsa, sia maschile che femminile. Milan, Trentin e Ganna al via! Link nel primo commento. - facebook.com facebook