LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA | otto corridori in fuga

Da oasport.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la gara di Gand-Wevelgem 2026, sono rimasti in fuga otto corridori, tra cui Julius Johansen della UAE Team. La corsa è in corso e i ciclisti sono ancora in fase di attacco, con aggiornamenti in tempo reale disponibili cliccando sul link dedicato. La competizione continua con i corridori che cercano di allungare sul gruppo principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.48 Gli otto attaccanti: Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG), Camille Charret (Cofidis), Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Wessel Mouris (Unibet Rose Rockets), Dries De Bondt (Team Jayco AlUla), Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets), Jules Hesters (Team Flanders – Baloise) e Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). 11.45 Alpecin-Premier Tech ovviamente a dettare il passo in gruppo. 11.43 215 chilometri al traguardo. 11.40 Gruppo a 3?. 11.37 Rientrano da dietro anche Dries De Bondt (Team Jayco AlUla), Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets), Jules Hesters (Team Flanders – Baloise) e Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL). 🔗 Leggi su Oasport.it

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