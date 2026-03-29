LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA | diversi scatti in gruppo

Durante la corsa di Gand-Wevelgem 2026, il gruppo si è fermato completamente intorno alle 11.34, secondo quanto riportato. Poco prima, alle 11.31, sono arrivati altri quattro ciclisti che hanno effettuato contrattacchi da dietro. La gara prosegue con diverse azioni di gruppo e scatti in questa fase della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.34 Il gruppo invece si è fermato completamente. 11.31 Arrivano altri quattro contrattaccanti da dietro. 11.28 All’attacco troviamo Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG), Camille Charret (Cofidis), Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise) e Wessel Mouris (Unibet Rose Rockets). 11.26 Quattro uomini sono riusciti ad evadere dal plotone. 11.23 Molto attivo Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG). 11.20 Velocità altissima, tantissimi scatti. 11.17 Subito diversi attacchi nel plotone. 11.15 PARTITA UFFICIALMENTE LA GARA! 11.12 Ha rinunciato all’ultimo Mads Pedersen, tre volte campione, due nelle ultime due edizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: diversi scatti in gruppo Articoli correlati Leggi anche: LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: tutto pronto per il via LIVE Gand-Wevelgem femminile 2026 in DIRETTA: Elisa Balsamo ci provaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Gand-Wevelgem femminile 2026. Aggiornamenti e notizie su LIVE Gand Wevelgem 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: Dove vedere in tv la Gand-Wevelgem 2026: programma, orari, streaming; Gent-Wevelgem 2026 oggi in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; Gand-Wevelgem, arriva la Classica che apre la stagione di ciclismo in Nord Europa: la guida; van der Poel contro van Aert, ci sono anche Ganna e Milan: la guida completa. LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA: diversi scatti in gruppoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.23 Molto attivo Julius Johansen (UAE Team Emirates - XRG). 11.20 Velocità altissima, tantissimi scatti. 11.17 ... oasport.it Gand-Wevelgem 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Van der Poel contro Van Aert, Milan speraOggi, domenica 29 marzo, andrà in scena la classica fiamminga che cambia volto, ma non sostanza. La corsa conosciuta per anni come Gand-Wevelgem si ... oasport.it Follow the full interactive live update of In Flanders Fields 2026 (formerly Gand-Wevelgem). Get live rider tracking, updated gaps, classifications, and race pace, starting at 11:00 with arrival around 16:21-16:51. Watch Eurosport 2 and Discovery+. x.com Ecco la lista dei partenti della Gand Wevelgem e la programmazione per seguire la corsa, sia maschile che femminile. Milan, Trentin e Ganna al via! Link nel primo commento. - facebook.com facebook