LIVE Gand-Wevelgem 2026 in DIRETTA | 80 km al traguardo fuga con 30? di vantaggio

A 80 chilometri dal traguardo, una fuga ha accumulato circa 30 secondi di vantaggio sul gruppo principale. In questa fase della corsa, sono continuati gli attacchi tra i favoriti, senza che nessuno riuscisse a stabilire un ritmo stabile. La situazione rimane fluida, con le squadre che cercano di controllare le mosse degli avversari.

14.41 Diversi corridori sono rimasti nella seconda parte del gruppo e stanno cercando di ricucire sul primo drappello. 14.40 Rallentamento in gruppo, dopo che diversi corridori avevano provato a portare via la fuga. 14.36 Continuano gli attacchi in gruppo, non c’è pace in questa fase della corsa. 14.35 Si rialzano i quattro attaccanti, gruppo che però si è di nuovo spaccato dopo questa accelerazione. 14.34 A seguire il francese ci sono Mathias Vacek e Jasper Stuyven, i tre hanno raggiunto Ben Turner. 14.33 Diversi attacchi in gruppo, in questa fase che sembrava tranquilla. Tra i più attivi c’è Christophe Laporte (Team Visma Lease a Bike). 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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