LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Piastri e Russell in bagarre anonimo Antonelli Ferrari lenta

Durante il GP del Giappone 2026, la gara si è animata con Piastri che si è mantenuto davanti a Russell in una bagarre serrata, mentre Antonelli si trovava in scia a Leclerc. La Ferrari ha mostrato una velocità ridotta rispetto agli altri piloti in gara, mentre i piloti in pista si sono confrontati in diverse fasi della corsa. La corsa è ancora in corso al 14° giro su 53.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14° giro53 Antonelli in scia a Leclerc. Grandissima gara sin qui per Piastri, che riesce a tenersi alle spalle Russell. 13° giro53 Antonelli a 7 decimi da Leclerc. Russell ad un secondo da Piastri. 12° giro53 Antonelli sorpassa Norris all’ultima curva prima del rettilineo. Staccata decisa all’interno che vale il 4° posto. Adesso ha davanti Leclerc: dovrebbe essere più semplice sorpassare il ferrarista. 12° giro53 La classifica aggiornata: 1 Oscar Piastri (McLaren) — Leader 2 George Russell (Mercedes) — +0.756 3 Charles Leclerc (Ferrari) — +3.270 4 Lando Norris (McLaren) — +4.142 5 Kimi Antonelli (Mercedes) — +4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri e Russell in bagarre, anonimo Antonelli, Ferrari lenta Articoli correlati LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri davanti ad Antonelli. Preoccupa il distacco FerrariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 08. LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli sfida Russell, Ferrari per il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Tutti gli aggiornamenti su LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: F1 Gp del Giappone: dove vederlo in diretta tv e streaming; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: spostato l’orario di partenza; F1 GP Giappone 2026, Gara: Antonelli sfida Russell, lotta Ferrari-McLaren! Si parte alle 7.00 – DIRETTA; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri davanti ad Antonelli. Preoccupa il distacco Ferrari. Diretta Live Gp Giappone di F1 a Suzuka: partiti, Piastri e Leclerc balzano al comando, Antonelli parte maleIl racconto in diretta del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1. Si corre sul Circuito di Suzuka. Sono previsti 53 giri. Semafori spenti alle 7.00 di domenica 29 marzo 20 ... sport.virgilio.it LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri e Russell in bagarre, anonimo Antonelli, Ferrari lentaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5° giro/53 Russell già a 1.3 da Piastri. Antonelli non ha lo spunto per superare Norris. 4° giro/53 Antonelli ... oasport.it F1 Gp Giappone, la gara: Antonelli dalla pole per il bis, Russell pronto al duello. La Ferrari punta sulla partenza x.com Buongiorno a tutti, verso metà aprile partirò per il Giappone. All’interno mi sposterò in treno tra una città e l’altra, e volevo chiedere un paio di informazioni a chi ha fatto un’esperienza simile: - è meglio comprare i biglietti in anticipo on line oppure si trovano se - facebook.com facebook