LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Piastri davanti ad Antonelli Preoccupa il distacco Ferrari

In diretta dal GP Giappone 2026 di Formula 1, Piastri si mantiene al comando davanti ad Antonelli, mentre il distacco tra la Ferrari e gli altri concorrenti preoccupa gli appassionati. La sessione delle prime prove libere si è conclusa alle 08.08, lasciando spazio ai risultati e alle classifiche aggiornate. La cronaca di questa giornata si è fermata qui, con i dettagli ancora da seguire.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 08.08 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 08.07 Grande difficoltà per la Red Bull e Max Verstappen, non in grado di andare oltre la decima prestazione nella FP2. Norris, in tutto questo, ha perso non poco tempo per problemi di natura idraulica. 08.06 Ferrari meglio sul passo gara con Charles Leclerc, ma in difficoltà col time-attack quando sono state montante le gomme soft. Vettura, in generale, sovrasterzante specialmente nella percorrenza dello snake. Ci sarà da lavorare nella scuderia di Maranello e il commento di Lewis Hamilton sulla difficoltà a fidarsi della SF-26 non è ben augurante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri davanti ad Antonelli. Preoccupa il distacco Ferrari Articoli correlati LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri svetta nella FP2 davanti ad Antonelli, Leclerc ed Hamilton faticano con le softCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 07. LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli tallona Russell, McLaren davanti alla Ferrari. Alle 7.00 le FP2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 04. Aggiornamenti e notizie su LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: La F1 in Giappone: il PROGRAMMA del tezo appuntamento del Mondiale 2026; DIRETTA F1, GP Giappone 2026: LIVE prove libere 2 - Live - Formula 1; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: McLaren e Ferrari inseguono le Mercedes. Alle ore 7.00 la FP2; Diretta F1 – GP Giappone 2026: cronaca LIVE delle FP1 libere 1. Diretta F1 | GP Giappone 2026: Live prove libere 2 [Tempi e commento]Diretta F1 Suzuka – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Suzuka dove, a ... msn.com LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Piastri davanti ad Antonelli. Preoccupa il distacco FerrariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 07.57 1'35494 per Leclerc, Russell rientra, Hamilton lento in ... oasport.it LIVE #F1 | Gran Premio del Giappone, Libere 2 #JapaneseGP x.com La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone si chiude nel segno della Mercedes, con George Russell autore del miglior tempo in 1:31.666. Il britannico ha preceduto di un soffio il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli e la McLaren - facebook.com facebook