Oggi si svolge il Gran Premio del Giappone, terza gara del campionato mondiale di Formula 1 2026. La corsa è seguita in diretta con aggiornamenti sui piloti e le posizioni in pista. Tra i protagonisti ci sono un pilota italiano e un britannico, mentre la Ferrari cerca di entrare tra i primi tre. La gara si svolge sul circuito di Suzuka.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Suzuka, assisteremo a una gara che si presenta molto incerta e con tanti punti interrogativi. Incertezza alimentata da vetture, frutto del nuovo regolamento tecnico, che ancora sono da scoprire completamente da piloti e team. Le nuove norme puntano su un equilibrio diverso tra componente termica ed elettrica, con un peso molto più significativo dell’energia ibrida e sistemi di gestione ancora più sofisticati. Anche l’aerodinamica è stata profondamente rivista, con vetture meno dipendenti dal carico generato dal fondo e più sensibili alla gestione del grip meccanico. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli sfida Russell, Ferrari per il podio

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