LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Antonelli sfrutta la Safety Car e va in testa al Mondiale! Leclerc dà spettacolo

Durante il Gran Premio del Giappone del 2026, la Safety Car ha favorito un cambio di strategia che ha portato un pilota italiano in testa alla classifica mondiale. Nel corso della gara, un altro concorrente ha offerto un'ampia dimostrazione di abilità sulla pista, attirando l'attenzione degli spettatori. Alla conclusione, il risultato definitivo ha confermato le posizioni di testa e concluso la competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 9.02 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 9.01 La prossima gara sarà il GP di Miami il 3 maggio. Dunque i team avranno più di un mese per portare importanti aggiornamenti. 8.59 La classifica costruttori: 1 Mercedes 135 2 Ferrari 90 3 McLaren 46 4 Haas F1 Team 18 5 Red Bull Racing 16 6 Alpine 16 7 Racing Bulls 14 8 Audi 2 9 Williams 2 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0 8.56 La nuova classifica piloti: 1 Andrea Kimi Antonelli Italia 72 2 George Russell Regno Unito 63 3 Charles Leclerc Monaco 49 4 Lewis Hamilton Regno Unito 43 5 Lando Norris Regno Unito 27 6 Oscar Piastri Australia 21 7 Oliver Bearman Regno Unito 17 8 Pierre Gasly Francia 15 9 Max Verstappen Paesi Bassi 12 10 Liam Lawson Nuova Zelanda 10 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli sfrutta la Safety Car e va in testa al Mondiale! Leclerc dà spettacolo Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli fortunato con la Safety Car, ma è un dominio! Vola in testa al Mondiale! Leggi anche: F1 Gp Giappone: ripartenza super di Antonelli dopo la safety car. C'è lui in testa, Hamilton è 3° Live Una selezione di notizie su LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: F1 GP Giappone 2026, Gara: Antonelli parte male ma sfrutta il jolly Safety Car e poi domina – DIRETTA; F1 Gp Giappone | ripartenza super di Antonelli dopo la safety car C' è lui in testa Hamilton è 3° Live; DIRETTA FORMULA 1 | Antonelli vince ancora, Leclerc sul podio! GP Giappone 2026 Suzuka (29 marzo); LIVE F1 | Diretta Gara GP Giappone: Antonelli 1°, Piastri 2°, Hamilton 3°. LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli fortunato con la Safety Car, ma è un dominio! Vola in testa al Mondiale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L'ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA 8.48 La Ferrari al momento è la terza forza alle spalle di Mercedes e McLaren. A ... oasport.it F1 GP Giappone, la gara in diretta LIVE: incidente per Bearman, Antonelli torna in testa davanti a Piastri e HamiltonI piloti hanno ora lasciato la griglia per effettuare il canonico giro di formazione che precede la partenza della gara. Gomma media per tutti i piloti, fatta eccezione per Bottas che scatterà con le ... fanpage.it Safety Car in questo giro. Ecco il momento in cui viene aiutato Bearman dai commissari di pista. L’augurio è che non sia nulla di grave. #MemasGP #F1 #JapaneseGP - facebook.com facebook Hadjar KO: problemi alla sua Red Bull. Virtual safety car, Leclerc leader della gara LIVE tinyurl.com/bdf2h9ff #SkyMotori #F1 #Formula1 #AusGP x.com