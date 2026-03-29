Durante il GP del Giappone 2026, Antonelli si trova in testa con un vantaggio di circa sette secondi su Piastri al 39° giro. Nel frattempo, Leclerc si avvicina a Hamilton, mentre Russell sta attraversando un momento difficile, con la sua posizione che si deteriora ulteriormente. La corsa si sta facendo più intensa con vari cambi di posizione tra i piloti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 39° giro53 Intanto Antonelli vola con 7?4 su Piastri. 39° giro53 Attenzione a Leclerc che è vicinissimo a Hamilton.Sarà nuova bagarre tra i piloti Ferrari? 38° giro53 Adesso si fa tremendamente in salita la gara di Russell. Era in corsa per la vittoria, poi la Safety Car ha cambiato tutto. 38° giro53 Russell ha esaurito la carica della batteria ed è stato scavalcato a sorpresa da Leclerc! 37° giro53 LECLERC SORPASSA RUSSELL! 37° giro53 Altro strappo di Antonelli. 6 secondi su Piastri. Quando ha pista libera, la Mercedes fa il vuoto. Nel traffico invece fa più fatica. 37° giro53 Per la Mercedes la doppietta è ancora possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli in fuga, Russell in crisi e superato anche da Leclerc!

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