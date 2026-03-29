LIVE Errani Paolini-Siniakova Townsend WTA Miami 2026 in DIRETTA | piove in Florida possibile ritardo

In Florida, le partite di doppio tra Errani e Paolini contro Siniakova e Townsend sono state interrotte a causa della pioggia. La disputa si svolge al torneo WTA Miami 2026 e potrebbe subire un ritardo. Nel frattempo, si segnala anche una partita tra Sinner e Lehecka, in programma alle 21.00. La situazione viene aggiornata in tempo reale.

17.34 Buonasera amici di OA Sport. A Miami sta piovendo. Le previsioni danno però un miglioramento intorno alle 14.00 locali, le 19.00 in Italia. Possibili, ad ogni modo, ritardi sia per ErraniPaolini sia per Sinner. Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova finale con azzurri impegnati nel torneo WTA 1000 di MIAMI (USA). Tocca a Sara ERRANI e Jasmine PAOLINI contro le temibilissime SiniakovaTownsend. Olimpioniche con una ghiottissima possibilità: vincere il titolo nella Florida e issarsi a pari merito in seconda posizione nel Ranking di doppio femminile, quello singolo che tiene conto dei risultati delle singole atlete nella specialità a coppie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: piove in Florida, possibile ritardo Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre per titolo e seconda posizione mondiale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova finale con azzurri impegnati nel... LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: grande finale con risvolti importanti sul rankingCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA DALLE 21. Tutti gli aggiornamenti su LIVE Errani Paolini Siniakova Townsend... Temi più discussi: Miami su SuperTennis, doppio: è finale per Errani/Paolini!; LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: grande finale con risvolti importanti sul ranking; Errani/Paolini in finale nel doppio a Miami; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026: orario finale e streaming. Errani-Paolini diretta finale Miami doppio femminile: segui la sfida contro Siniakova-Townsend. Tennis oggi LIVELe azzurre si giocano la conquista del titolo contro la coppia ceco-statunitense: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Miami, finale doppio donne alle 18.30: Errani-Paolini sfidano Siniakova-TownsendDopo la vittoria del doppio maschile Bolelli-Vavassori, un'eventuale trionfo di Errani-Paolini e, successivamente, di Jannik Sinner, darebbe vita a un tris tutto italiano al Masters 1000 di Miami. La ... gazzetta.it Errani-Paolini diretta finale Miami doppio femminile: segui la sfida contro Siniakova-Townsend - facebook.com facebook WTA Miami: Mertens va KO, Errani e Paolini in finale dopo 15'. Sfideranno (ancora) Siniakova e Townsend x.com