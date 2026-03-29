Alle ore 19:00 italiane, si svolge la finale del torneo WTA 1000 di Miami, con le italiane Errani e Paolini impegnate nella sfida contro le avversarie Siniakova e Townsend. La partita rappresenta un momento cruciale per le azzurre, che cercano di conquistare il titolo e di ottenere la seconda posizione nel ranking mondiale. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per tutti gli sviluppi dell'incontro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova finale con azzurri impegnati nel torneo WTA 1000 di MIAMI (USA). Tocca a Sara ERRANI e Jasmine PAOLINI contro le temibilissime SiniakovaTownsend. Olimpioniche con una ghiottissima possibilità: vincere il titolo nella Florida e issarsi a pari merito in seconda posizione nel Ranking di doppio femminile, quello singolo che tiene conto dei risultati delle singole atlete nella specialità a coppie. Nella race invece Errani e Paolini sollevando in trofeo si isserebbero in quinta posizione superando HsiehOstapenko ed accorciando anche a meno di cento punti proprio sulle rivali odierne, che in caso di vittoria scapperebbero via. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre per titolo e seconda posizione mondiale!

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