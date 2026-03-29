Alle ore 21.00 si svolge la finale del torneo WTA 1000 di Miami, con protagonisti un team di atlete italiane e due coppie di giocatrici di livello internazionale. La partita coinvolge anche un atleta italiano in singolare, con aggiornamenti in tempo reale disponibili sulla piattaforma. La sfida si conclude con effetti sul ranking mondiale delle giocatrici partecipanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA DALLE 21.00 Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova finale con azzurri impegnati nel torneo WTA 1000 di MIAMI (USA). Tocca a Sara ERRANI e Jasmine PAOLINI contro le temibilissime SiniakovaTownsend. Olimpioniche con una ghiottissima possibilità: vincere il titolo nella Florida e issarsi a pari merito in seconda posizione nel Ranking di doppio femminile, quello singolo che tiene conto dei risultati delle singole atlete nella specialità a coppie. Nella race invece Errani e Paolini sollevando in trofeo si isserebbero in quinta posizione superando HsiehOstapenko ed accorciando anche a meno di cento punti proprio sulle rivali odierne, che in caso di vittoria scapperebbero via. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: grande finale con risvolti importanti sul ranking

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