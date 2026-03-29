Errani Paolini-Siniakova Townsend WTA Miami 2026 | orario finale tv programma streaming

Il torneo WTA di Miami del 2026 si avvia verso la conclusione, con le semifinali e la finale in programma nel fine settimana. La giornata di oggi prevede l’ultimo atto nel doppio femminile con la partita tra ErraniPaolini e SiniakovaTownsend. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, mentre il programma dettagliato delle partite viene aggiornato di ora in ora.

Il fine settimana del tennis italiano a Miami è iniziato con la trionfale affermazione nel doppio maschile di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. L’auspicio è che la bandiera italiana possa continuare a sventolare in alto nelle due finali odierne. Ad aprire le danze, prima del confronto tra Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka, saranno Sara Errani e Jasmine Paolini per la finale del doppio femminile contro la coppia composta dalla ceca Katerina Siniakova e dall’americana Taylor Townsend. L’orario di inizio del match è previsto alle 18:30. Il duo azzurro, grazie al ritiro della coppia Elise MertensShuai Zhang dopo soli tre giochi, ha raggiunto la prima finale del 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

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