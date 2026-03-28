A che ora Errani Paolini-Siniakova Townsend Finale WTA Miami 2026 | programma tv streaming

Domani a Miami si disputeranno le finali del torneo WTA, con le partite tra le coppie Errani e Paolini contro Siniakova e Townsend. La giornata sarà dedicata a diverse sfide, con programmi che prevedono anche la trasmissione in diretta televisiva e in streaming. Le partite sono previste in orari diversi durante il pomeriggio e la sera, attirando l’attenzione degli appassionati italiani.

Sarà una domenica intensissima per il tennis italiano a Miami. Infatti domani non ci sarà solamente la finale di Jannik Sinner contro Jiri Lehecka, ma in precedenza scenderanno in campo anche Sara Errani e Jasmine Paolini per la loro finale del doppio femminile contro la coppia composta dalla ceca Katerina Siniakova e dall’americana Taylor Townsend. Si tratta della prima finale stagione per Errani e Paolini, che praticamente non hanno giocato la loro semifinale. Un match durato appena dieci minuti e tre game contro Elise Mertens e Shuai Zhang. La belga, infatti, al secondo cambio di campo ha chiesto l’intervento del medico e ha deciso poi di ritirarsi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, Finale WTA Miami 2026: programma, tv, streaming Articoli correlati Errani/Paolini-Aoyama/Eikeri, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSarà esordio già non da sottovalutare per Sara Errani e Jasmine Paolini nel torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls oggi, WTA Miami 2026: orario, tv, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini tornano nuovamente in campo quest’oggi per dare seguito all’avventura nel torneo di doppio femminile a Miami. Tutti gli aggiornamenti su A che ora Errani Paolini Siniakova... Temi più discussi: Miami su SuperTennis: domenica Errani/Paolini in finale; Errani/Paolini in finale a Miami. Mertens si ritira, semifinale lampo per le azzurre; Errani/Paolini in finale dopo tre game! Mertens si ritira subito; Errani/Paolini-Mertens/Zhang oggi, WTA Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streaming. Errani/Paolini in finale a Miami. Mertens si ritira, semifinale lampo per le azzurreVittoria lampo per Sara Errani e Jasmine Paolini, che raggiungono la finale del torneo di doppio del WTA 1000 di Miami. La loro semifinale, infatti, è ... oasport.it Errani/Paolini-Mertens/Zhang oggi, WTA Miami 2026: orario semifinale, tv, programma, streamingSara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la coppia composta dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Shuai Zhang nella semifinale di doppio femminile ... oasport.it INDIAN WELLS, DOPPIO Termina la corsa al titolo di doppio femminile per la coppia azzurra Errani/Paolini che viene sconfitta in semifinale dal duo Siniakova/Townsend per 6-2 6-2. Ma Sara Errani, insieme ad Andrea Vavassori, prosegue la corsa per il - facebook.com facebook La semifinale di Sinner sarà a mezzanotte. A seguire Errani e Paolini andranno a caccia della finale di doppio, contro Mertens e Zhang. Nottata azzurra a Miami x.com