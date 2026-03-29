LIVE Errani Paolini-Siniakova Townsend 2-3 WTA Miami 2026 in DIRETTA | scambio di break nel primo set

Nel torneo di Miami, il match tra Errani e Paolini contro Siniakova e Townsend si trova sul 2-3 nel secondo set, con uno scambio di break nel primo set. La partita è trasmessa in diretta, mentre sul campo si alternano momenti di intensità e tocchi tecnici. La sfida coinvolge anche Sinner e Lehecka, con il punteggio attuale di 2-3.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 2-3 Bellissimo tocco dell’americana. Sorpasso. 40-15 Sbaglia di dritto Townsend. 40-0 Parata vincente della ceca. 30-0 Altro colpo di Siniakova al corpo di Paolini che deve cedere. 15-0 Esce la risposta di rovescio di Paolini. 2-2 Quasi abbatte Paolini con la risposta di dritto Siniakova. 30-40 Non riesce il dritto lungoriga di Sara. Due chance di contro break. 30-30 Sbaglia alla fine di dritto Siniakova, brave le azzurre in particolare Sara a rallentare il ritmo nel primo scambio lungo del match. 15-30 Schermaglia di volo vinta da Townsend su Paolini. 15-15 Primo gratuito del match di Errani, di dritto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 2-3, WTA Miami 2026 in DIRETTA: scambio di break nel primo set Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 1-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: iniziata la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 40-40 Punto decisivo! Lenta in avanti Siniakova. Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: piove in Florida, possibile ritardo Altri aggiornamenti su LIVE Errani Paolini Siniakova Townsend... Temi più discussi: LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: grande finale con risvolti importanti sul ranking; Miami su SuperTennis, doppio: è finale per Errani/Paolini!; Errani/Paolini in finale nel doppio a Miami; Errani/Paolini-Siniakova/Townsend oggi in tv, WTA Miami 2026: orario finale, programma in chiaro, streaming. Errani-Paolini diretta finale Miami doppio femminile: segui la sfida contro Siniakova-Townsend. Tennis oggi LIVELe azzurre si giocano la conquista del titolo contro la coppia ceco-statunitense: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 2-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: break delle azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 18:38 Due minuti e si parte, due incrociate per il meteo! GIOOOOOCATRICI IN ... oasport.it Errani-Paolini diretta finale Miami doppio femminile: segui la sfida contro Siniakova-Townsend - facebook.com facebook WTA Miami: Mertens va KO, Errani e Paolini in finale dopo 15'. Sfideranno (ancora) Siniakova e Townsend x.com