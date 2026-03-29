LIVE Errani Paolini-Siniakova Townsend 5-5 WTA Miami 2026 in DIRETTA | contro-break le azzurre erano 40-15

Le partite di doppio femminile si sono concluse con un punteggio di 5-5, mentre nel torneo di singolare maschile il punteggio tra Sinner e Lehecka è ancora in parità. Durante il match di doppio, le italiane avevano avuto un vantaggio di 40-15 prima di subire un contro-break. La gara è in corso e gli aggiornamenti sul risultato vengono comunicati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 5-5 Mannaggia, vola via il dritto. Si riparte da zero. Niente prima però. Attenzione, risponde la ceca. 40-40 Miracolosamente esce ‘viva’ Townsend dalla schermaglia di volo con Errani. Come prima, punto che vale oro! 40-30 Risposta profonda di Townsend, chiusura di Siniakova. 40-15 Si ferma sul nastro il rovescio di Siniakova che si dispera. Sta ancora pensando al 3-4 40-40, quella risposta sul servizio di Sara. Seconda 30-15 Che maestra di volo Errani, prende lo spot di campo dove le rivali nulla possono operare. Meno due! 15-15 Sbaglia la direzione dello slice l’azzurra e allora Townsend chiude comodamente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-5, WTA Miami 2026 in DIRETTA: contro-break, le azzurre erano 40-15 Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 3-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: clamoroso break mancato dalle azzurre e 1° set che si complica!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA Era fatta, le azzurre avevano giocato un quindici da manuale. LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre per titolo e seconda posizione mondiale!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova finale con azzurri impegnati nel... Tutto quello che riguarda LIVE Errani Paolini Siniakova Townsend... Temi più discussi: Miami su SuperTennis, doppio: è finale per Errani/Paolini!; Errani/Paolini-Siniakova/Townsend oggi in tv, WTA Miami 2026: orario finale, programma in chiaro, streaming; Errani/Paolini in finale nel doppio a Miami; LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: grande finale con risvolti importanti sul ranking. LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-4, WTA Miami 2026 in DIRETTA: le azzurre tornano avanti e serve la toscana per chiudere!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 30-40 Doppio fallo. Ci regalano altre due chance di break! 30-30 Aveva fatto ... oasport.it LIVE Miami, la finale di doppio: 5-5 tra Errani-Paolini e Siniakova-Townsend nel primo setDopo la vittoria del doppio maschile Bolelli-Vavassori, un eventuale trionfo di Errani-Paolini e, successivamente, di Jannik Sinner, darebbe vita a un tris tutto italiano al Masters 1000 di Miami. La ... gazzetta.it Le azzurre cercano il decimo titolo di coppia nella rivincita della semifinale di Indian Wells Segui in diretta e in chiaro su SuperTennis la finale di Miami tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend dalle 18.30 - facebook.com facebook WTA Miami: Mertens va KO, Errani e Paolini in finale dopo 15'. Sfideranno (ancora) Siniakova e Townsend x.com