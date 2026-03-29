Attualmente la partita tra ErraniPaolini e SiniakovaTownsend si trova sul 5-6, con la ripresa prevista a breve. La diretta streaming mostra che, se il gioco non riprende presto, si rischia di far arrivare uno scoscio programmato per le 23:30. Sono passati circa 22 minuti dall'ultimo aggiornamento, con circa cinque minuti mancanti all'orario di ripartenza stimato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 22:07 Il problema è che, se non si riprende, si rischia di far arrivare lo scoscio previsto per le 23:30! 22:05 Mancherebbero 5? all’orario di ripartenza effettivo. 21.55 Vedremo se si resterà fedeli all’ultima comunicazione oppure se le righe necessiteranno ancora di un po’ di lavoro per renderle anti-scivolata. Non si gioca prima delle 22:15, campo quasi asciutto! 21:44 Piano piano si sta drenando tutta l’acqua dal Grandstand. 21:36 Il radar parla chiaro: ci siamo! Questa dovrebbe essere la finestra buona quantomeno per la conclusione del doppio femminile. 21:33 Campo allagato, però ha smesso di piovere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: tra poco si riprende!

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