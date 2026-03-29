LIVE Errani Paolini-Siniakova Townsend 5-6 WTA Miami 2026 in DIRETTA | piove ci si ferma

Durante il match tra Errani e Paolini contro Siniakova e Townsend, la pioggia ha interrotto il gioco con il punteggio di 5-6. Nel frattempo, si sono verificati alcuni scambi significativi, tra cui un lob di rovescio di Errani che ha superato la rete e una risposta di dritto di Siniakova che è finita in tribuna. Townsend ha commesso un errore di volo, mentre i giocatori hanno cercato di adattarsi alle condizioni meteorologiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA Piove, ci si ferma. 40-0 Questa volta è perfetto il lob di rovescio di Errani: dai ragazze chiudiamo questa volta! 30-0 Vola in tribuna la risposta di dritto di Siniakova: grazie! 15-0 Uuh cosa ha sbagliato di volo Townsend. 5-6 Esce la volèe bassa di Errani. 40-15 Prima vincente. 30-15 Chiude al volo l’americana. 15-15 Si riscatta la toscana con un gran rovescio su Townsend. 15-0 Affossa il dritto in recupero in avanti Paolini. 5-5 Mannaggia, vola via il dritto. Si riparte da zero. Niente prima però. Attenzione, risponde la ceca. 40-40 Miracolosamente esce ‘viva’ Townsend dalla schermaglia di volo con Errani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: piove, ci si ferma Articoli correlati Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: piove in Florida, possibile ritardo LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 1-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: iniziata la finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 40-40 Punto decisivo! Lenta in avanti Siniakova. Contenuti utili per approfondire LIVE Errani Paolini Siniakova Townsend... Temi più discussi: Miami su SuperTennis, doppio: è finale per Errani/Paolini!; LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: grande finale con risvolti importanti sul ranking; Errani/Paolini in finale nel doppio a Miami; Errani/Paolini-Siniakova/Townsend oggi in tv, WTA Miami 2026: orario finale, programma in chiaro, streaming. Errani-Paolini diretta finale Miami doppio femminile: segui la sfida contro Siniakova-Townsend. Tennis oggi LIVELe azzurre si giocano la conquista del titolo contro la coppia ceco-statunitense: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: piove, ci si fermaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA Niente prima però. Attenzione, risponde la ceca. 40-40 Miracolosamente esce ... oasport.it Le azzurre cercano il decimo titolo di coppia nella rivincita della semifinale di Indian Wells Segui in diretta e in chiaro su SuperTennis la finale di Miami tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend dalle 18.30 - facebook.com facebook WTA Miami: Mertens va KO, Errani e Paolini in finale dopo 15'. Sfideranno (ancora) Siniakova e Townsend x.com