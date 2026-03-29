LIVE Errani Paolini-Siniakova Townsend 1-1 WTA Miami 2026 in DIRETTA | iniziata la finale

La finale del torneo WTA di Miami tra Errani e Paolini si è aperta con un primo set che ha visto entrambe le coppie conquistare un game ciascuna, portando il punteggio a 1-1. Nel frattempo, si sta giocando anche la sfida tra Sinner e Lehecka, con il punteggio al momento di 40-40, in attesa di un punto decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA 40-40 Punto decisivo! Lenta in avanti Siniakova. Punisce Sara. 40-30 Prima vincente. 30-30 Pizzica Sara con il dritto il movimento verso il centro di Townsend. 30-15 Altra chiusura di Townsend. 15-15 Corto il lob di Errani, chiude Townsend. 0-15 Risposta vincente di rovescio della toscana! 1-1 A zero anche Paolini. 40-0 Servizio vincente! 30-0 Non risponde di Rovescio Siniakova. 15-0 Robusto passante di dritto nei piedi di Paolini. 0-1 A zero l’americana. 40-0 Serve&smash Townsend. 30-0 Bella volèe di Townsend. 15-0 Nastro fortuito di Paolini, brava Townsend a gestire bene il rovescio ravvicinato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 1-1, WTA Miami 2026 in DIRETTA: iniziata la finale Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: arriva la pioggia, slitta l’inizio della finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA DALLE 21. LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: grande finale con risvolti importanti sul rankingCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA DALLE 21. Contenuti utili per approfondire LIVE Errani Paolini Siniakova Townsend... Temi più discussi: Miami su SuperTennis, doppio: è finale per Errani/Paolini!; LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: grande finale con risvolti importanti sul ranking; Errani/Paolini in finale nel doppio a Miami; Sinner, allenamento con Jasmine Paolini alla vigilia della finale del Miami Open. VIDEO. Errani-Paolini diretta finale Miami doppio femminile: segui la sfida contro Siniakova-Townsend. Tennis oggi LIVELe azzurre si giocano la conquista del titolo contro la coppia ceco-statunitense: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: finestra di sole, si giocaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA GIOOOOOCATRICI IN CAMPO! 18:34 A minuti le giocatrici in campo! Clamorosamente ... oasport.it Errani-Paolini diretta finale Miami doppio femminile: segui la sfida contro Siniakova-Townsend - facebook.com facebook WTA Miami: Mertens va KO, Errani e Paolini in finale dopo 15'. Sfideranno (ancora) Siniakova e Townsend x.com