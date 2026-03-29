Le partite di doppio tra Errani e Paolini e le avversarie Siniakova e Townsend al torneo di Miami sono state interrotte dalla pioggia mentre il punteggio era 5-6, a un punto dal tie-break. La diretta live si aggiorna con l’attesa di riprese e aggiornamenti sulle partite in corso, mentre si avvicina l’orario previsto per i match tra Sinner e Lehecka.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA Ecco che arriva il not before 21:00, quantomai relativo. 20:51 L’unica nota positiva è che comunque oggi si dovrebbe poter giocare. Dopo le 23 infatti è prevista una diminuzione del pulviscolo. A questo punto sia le azzurre, ma soprattutto Sinner potrebbero già da domani pensare ai prossimi appuntamenti. 20:50 La speranza è che il vento acceleri il passaggio delle nuvole. Altrimenti si giocherebbe intorno a mezzanotte. 20:40 Per Sinner, ad esempio, giocare domani la finale sarebbe catastrofico in ottica Montecarlo. Se l’azzurro rimanesse un altro giorno in Florida, avrebbe praticamente 6 giorni pieni solamente per preparare l’esordio stagionale su argilla che avverrà mercoledi 8 aprile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend 5-6, WTA Miami 2026 in DIRETTA: azzurre fermate dalla pioggia a un punto dal tie-break

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