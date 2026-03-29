LIVE Errani Paolini-Siniakova Townsend WTA Miami 2026 in DIRETTA | arriva la pioggia slitta l’inizio della finale

A Miami, la finale del torneo WTA tra Errani e Paolini contro Siniakova e Townsend è stata rinviata a causa della pioggia. L’inizio della partita è stato posticipato rispetto all’orario previsto, che era alle 18:15. La finale maschile tra Sinner e Lehecka, invece, si svolge alle 21:00 italiane come programmato. La situazione meteo ha influenzato il programma delle partite in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA DALLE 21.00 18:15 Ricordiamo che la finale maschile tra Sinner e Lehecka era in programma per le 21 italiane. 18:10 Gentili lettori, non è ancora stato ufficialmente ritardato l’inizio della finale di doppio femminile di Errani e Paolini. Tuttavia appare improbabile che si possa iniziare, da radar un acquazzone di sta abbattendo su Miami. Vediamo, sensazione che per un paio d’ore non cesserà. Però il vento c’è e potrebbe accelerare il corso della pioggia. 17.34 Buonasera amici di OA Sport. A Miami sta piovendo. Le previsioni danno però un miglioramento intorno alle 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: arriva la pioggia, slitta l’inizio della finale Articoli correlati LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: grande finale con risvolti importanti sul rankingCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA DALLE 21. Leggi anche: LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: piove in Florida, possibile ritardo Una raccolta di contenuti su LIVE Errani Paolini Siniakova Townsend... Temi più discussi: Miami su SuperTennis, doppio: è finale per Errani/Paolini!; LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: grande finale con risvolti importanti sul ranking; Errani/Paolini in finale nel doppio a Miami; Dove vedere in tv Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026: orario finale e streaming. Errani-Paolini diretta finale Miami doppio femminile: segui la sfida contro Siniakova-Townsend. Tennis oggi LIVELe azzurre si giocano la conquista del titolo contro la coppia ceco-statunitense: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it LIVE Errani/Paolini-Siniakova/Townsend, WTA Miami 2026 in DIRETTA: arriva la pioggia, slitta l’inizio della finaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA DALLE 21.00 17.34 Buonasera amici di OA Sport. A Miami sta piovendo. Le ... oasport.it Errani-Paolini diretta finale Miami doppio femminile: segui la sfida contro Siniakova-Townsend - facebook.com facebook WTA Miami: Mertens va KO, Errani e Paolini in finale dopo 15'. Sfideranno (ancora) Siniakova e Townsend x.com