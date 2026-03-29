Nella serata di ieri, a Roma, un episodio violento si è verificato su un autobus della linea 444 di Atac. Durante un normale viaggio, un passeggero e un altro hanno iniziato a litigare e la situazione è degenerata quando uno dei due ha estratto un coltello e ha ferito l’altro. La scena ha attirato l’attenzione degli altri viaggiatori, che hanno assistito alla scena.

Sangue e paura nella notte a bordo di un autobus della linea 444 di Atac, a Roma. Quella che sembrava una banale discussione si è trasformata in un tentato omicidio sotto gli occhi degli altri passeggeri. Cinque fendenti sferrati con violenza e il sangue sulla pedana del mezzo pubblico, con le sirene dei carabinieri poi a squarciare il silenzio di viale del Casale di San Basilio. Il fatto è avvenuto intorno alle 23:45 di sabato 28 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra i due passeggeri sarebbe nata per futili motivi, degenerando rapidamente. Un uomo di 33 anni, di origini filippine e incensurato, ha estratto un’arma bianca colpendo il 39enne con cinque fendenti. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Litiga con un passeggero sull'autobus e lo accoltella

Articoli correlati

Colombiano litiga con coinquilino e lo accoltellaTutto nasce da una lite per futili motivi tra coinquilini di un appartamento di Ostia Ponente (Roma) nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo...

Accoltella un uomo sull’autobus a Roma e lo manda in ospedale: 39enne in codice rosso, è graveI fatti sono avvenuti ieri nel quartiere di San Basilio: l'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio e trasferito in carcere.

Altri aggiornamenti su Litiga con un passeggero sull'autobus e...

Argomenti discussi: Licenziamento per rissa: chi si difende rischia il posto?; Bologna, inseguimento nella notte tra una pattuglia dei Carabinieri e un cittadino evaso dai domiciliari.

Abbandona l’aereo subito prima della partenza: panico a bordo. Aveva litigato con la ragazzaUn uomo ha abbandonato l’aereo sul quale si trovava pochissimi minuti prima che spiccasse il volo spaventando i passeggeri che, sorpresi dall’insolito gesto, hanno contattato la polizia. Il fatto è ... 105.net