colombiano litiga con coinquilino e lo accoltella

Un uomo colombiano ha avuto un alterco con il coinquilino di 66 anni e lo ha ferito con un coltello da macellaio lungo circa 50 centimetri. L'aggressione è avvenuta in un'abitazione, dove sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine. Il ferito è stato portato in ospedale per le cure del caso. Le autorità stanno indagando sull'accaduto.

Tutto nasce da una lite per futili motivi tra coinquilini di un appartamento di Ostia Ponente (Roma) nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo I due spostano poi in strada, più precisamente in piazza Lorenzo Gasparri, gli animi non si placano e viene fatta una segnalazione alle forze dell’ordine che intervengono poco dopo. È in quel momento che uno di loro, un 48enne colombiano, accoltella il coinquilino di 66 anni con un coltello da macellaio lungo 50 centimetri, per poi darsi alla fuga tra le abitazioni. Agli agenti del IX Distretto Esposizione si sono presto aggiunti quello del X distretto Lido che hanno bloccato l’aggressore, dopo la breve fuga, sulla soglia di un’abitazione dove un conoscente cercava di nascondere lui e l’arma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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