Accoltella un uomo sull'autobus a Roma e lo manda in ospedale | 39enne in codice rosso è grave
Un uomo di 39 anni è stato accoltellato ieri su un autobus nel quartiere di San Basilio a Roma. L'aggressore, anche lui uomo, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e portato in carcere. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso, risultando in condizioni gravi. I rilievi sono stati effettuati sul luogo dell'aggressione.
I fatti sono avvenuti ieri nel quartiere di San Basilio: l'aggressore è stato arrestato per tentato omicidio e trasferito in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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