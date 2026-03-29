Accoltella un uomo sull'autobus a Roma e lo manda in ospedale | 39enne in codice rosso è grave

Un uomo di 39 anni è stato accoltellato ieri su un autobus nel quartiere di San Basilio a Roma. L'aggressore, anche lui uomo, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e portato in carcere. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso, risultando in condizioni gravi. I rilievi sono stati effettuati sul luogo dell'aggressione.