Copertino 43enne aggredito con una mazza da baseball | è grave al Fazzi Si indaga per spedizione punitiva

A Copertino, un uomo di 43 anni è stato vittima di un'aggressione con una mazza da baseball. L'episodio, avvenuto ieri sera, ha causato gravi ferite e il ricovero in ospedale a Lecce. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire eventuali motivi legati a una spedizione punitiva. La vicenda rimane in fase di sviluppo, con attenzione alle indagini in corso.

Una brutale aggressione si è consumata ieri sera a Copertino. Un meccanico di 43 anni si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce, vittima di quella che gli inquirenti ipotizzano essere una spedizione punitiva pianificata nei dettagli. L'aggressione è avvenuta intorno alle 20.30 in via Lepanto. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato raggiunto da almeno due persone. L'azione è stata brutale e rapida: il 43enne è stato colpito ripetutamente al volto e al torace con un corpo contundente, verosimilmente una mazza da baseball. Parte dell'asta in legno, spezzata, è stata rinvenuta sull'asfalto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Copertino, 43enne aggredito con una mazza da baseball: è grave al Fazzi. Si indaga per spedizione punitiva Leggi anche: Macherio, spedizione punitiva con calci, pugni e una mazza da baseball: in 3 a processo per tentato omicidio Leggi anche: Vigevano, lite per una precedenza: tassista aggredito a colpi di mazza da baseball

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.