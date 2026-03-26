A Umbertide, dopo una serata in discoteca, si è verificata una rissa che ha portato a un procedimento giudiziario. Durante l’episodio, una persona avrebbe minacciato di uccidere un’altra con una bottiglia. Tre persone sono state coinvolte e sono state chiamate a comparire davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale penale di Perugia, con uno di loro che ha chiesto la messa alla prova.

Una violenta rissa è al centro di un procedimento davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale penale di Perugia. L’episodio risale all'alba del 25 giugno 2023, ma con i tempi della giustizia arriva in aula solo ora, con i protagonisti che si sono affrontati utilizzando un posacenere, una spranga di ferro e bottiglie di vetro. Tutto sarebbe partito da una frase provocatoria rivolta a un buttafuori: “I tipi muscolosi come te non mi fanno paura, io in discoteca entro quando mi pare anche se ci sei tu all’ingresso e faccio quello che mi pare”. Parole pronunciate all’alba del 25 giugno 2023 a Umbertide, che avrebbero innescato una violenta rissa finita con due persone finite al pronto soccorso e tre giovani finiti sotto processo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Rissa a Umbertide dopo la discoteca: "Ti ammazzo con questa bottiglia". Tre imputati, uno chiede la messa alla prova

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