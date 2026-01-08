Coelmo Napoli City Half Marathon 2026 Elvanie Nimbona corre per il primato italiano di mezza maratona
Il 2026 della Coelmo Napoli City Half Marathon inizia con importanti novità. La gara di domenica 22 febbraio vedrà Elvanie Nimbona tentare di stabilire il nuovo primato italiano femminile di mezza maratona, in un contesto che già vede Yeman Crippa pronto a sfidare il record maschile. Un evento che conferma l’impegno della manifestazione nel promuovere l’atletica e il talento italiano, offrendo un palcoscenico di rilievo per i migliori atleti nazionali.
Tempo di lettura: 5 minuti Parte con una marcia velocissima il 2026 della Coelmo Napoli City Half Marathon di domenica 22 febbraio, un annuncio importante, quello del tentativo di scalata al primato italiano femminile di mezza maratona, che va a fare il paio con quello maschile, già annunciato a fine 2025 con la notizia che l’azzurro Yeman Crippa sarà sulla linea di partenza. Napoli Running ha, dunque, pensato ad un doppio regalo di grande prestigio per la città di Napoli – nell’anno dei festeggiamenti di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 – per gli atleti che condivideranno le emozioni di gara con i grandi campioni al via. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
