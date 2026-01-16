Putin | Brutti rapporti con l' Italia e gli altri Paesi europei Tajani replica | Non siamo in guerra con la Russia

Vladimir Putin ha dichiarato la volontà di migliorare le relazioni con l'Europa, inclusa l'Italia, sottolineando che i rapporti attuali sono insoddisfacenti. Tajani ha risposto chiarendo che l’Italia non è in guerra con la Russia. La situazione evidenzia le tensioni diplomatiche e il desiderio di ricostruire un dialogo costruttivo tra le parti coinvolte.

"Le relazioni attualmente lasciano molto a desiderare", dice lo zar agli ambasciatori. Il ministro degli Esteri: "Il Cremlino ha sbagliato, l'invasione dell'Ucraina è un atto assolutamente illegittimo" Vladimir Putin si dice pronto a ricostruire le relazioni con gli europei, anche con l'Italia, lamentando che attualmente i rapporti "lasciano molto a desiderare". E contemporaneamente si unisce a Donald Trump nell'accusare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di essere il "vero ostacolo a una pace negoziata". Non rinuncia però a lanciare una frecciata, pur senza nominarlo, anche al capo della Casa Bianca, denunciando le "azioni unilaterali e molto pericolose" di chi - afferma - sembra voler rinunciare alla diplomazia nelle relazioni internazionali per ricorrere solo alla "forza". 🔗 Leggi su Today.it

