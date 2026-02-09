Questa mattina a Roma si tiene una nuova udienza del processo d’appello per l’omicidio di Thomas Bricca, il ragazzo di Alatri ucciso nel 2023 durante uno scambio di persona. Lo zio di Thomas ha detto che non sono preoccupati e chiedono che venga applicata la massima pena. La vicenda ha scosso l’intera comunità e ora si attende il verdetto.

(LaPresse) A Roma nuova udienza del processo d’Appello per l’ omicidio di Thomas Bricca, il ragazzo ucciso nel 2023 ad Alatri per uno scambio di persona. “Si è riaperto il de cursus processuale in appello, ce lo aspettavamo, ma non siamo particolarmente preoccupati. La verità è una, non ce ne sono 200mila. Aspettiamo che venga tutto riconfermato. Chiediamo la massima pena, perché mio nipote, il nostro Thomas non c’è più e sappiamo benissimo chi è stato ad ucciderlo. C’è una ricostruzione cronologica esatta che non lascia spazio a dubbi”, ha affermato Lorenzo Sabellico, zio del ragazzo. “Non vogliamo neanche un giorno di sconto”, insiste l’uomo, che ricorda di essere stato “a contatto visivo con gli accusati per 6 mesi dopo l’omicidio, sapendo che erano stati loro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Omicidio Thomas Bricca, lo zio: “Non siamo preoccupati, chiediamo massima pena”

Approfondimenti su Thomas Bricca

L’appello nel procedimento per l’omicidio di Thomas Bricca ha portato alla riapertura del caso, suscitando nuove valutazioni e approfondimenti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Omicidio Bricca, parla lo zio: Chiediamo massima pena

Ultime notizie su Thomas Bricca

Argomenti discussi: Dalle aule di Frosinone al Ministero: prestigioso incarico per il giudice Francesco Mancini; Omicidio Bricca, il giorno della verità: riflettori sull’ex di Mattia e sulle celle telefoniche; Omicidio Cristina Mazzotti, condannati all’ergastolo due imputati per il delitto del 1975; **Omicidio Mazzotti | condannati all' ergastolo due imputati per il delitto del 1975**.

Omicidio di Thomas Bricca: in appello il giorno della sentenzaAncora poche ore e anche il secondo grado di giudizio a carico dei Toson sarà ultimato. Attesa per oggi la sentenza in Corte d’Assise d’Appello per Roberto, 50 anni, e il figlio Mattia, 25, accusati ... rainews.it

Omicidio di Thomas, al via oggi il processo d’appello. I familiari: «Verità inattaccabile»«Sappiamo tutti chi ha ucciso il nostro Thomas. A sparare, come stabilito dalla sentenza di primo grado, è stato Mattia Toson. Da parte sua non c’è stato ancora il benché minimo segnale di pentimento» ... ilmessaggero.it

Morto a 4 anni in minimoto, indagato per omicidio colposo il padre La Procura di Palermo ha chiuso le indagini sul tragico incidente che costò la vita al piccolo Thomas Viviano, avvenuta nel quartiere di Boccadifalco nell’aprile 2024... facebook